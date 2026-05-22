《邏思起子釀死案》密室逃脫員工 3年前就反映危險

現任員工D說，曾向公司反映上吊環節的繩圈大小有問題。 （記者蔡愷恆攝）

上吊環節曾有員工當場失去意識 公司卻漠視 議員批業者無良、卸責

密室逃脫員工Lala因測試「上吊」機關遭勒頸釀死。市議員洪健益昨召開記者會，出席員工提到，三年前就反映上吊環節危險，甚至有員工當場失去意識，自行掙脫後向公司反映仍不了了之。昨剛好也是頭七，死者Lala母親在記者會淚訴，「我的孩子在母親節前離開我了，未來每年母親節都不可能完整。」也問司法什麼時候還她女兒一個公道？

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議員喊話蔣︰聯合稽查不是大拜拜

洪健益表示，根據目前掌握資料，該公司在二〇二四年一月廿八日的雲端內部會議記錄中，就已明確知道「上吊」橋段會有員工受傷，而且公司受訓內容中，針對上吊橋段只寫「務必注意安全」，怒批這種無良業者，僅用簡單幾個字就想推卸責任。洪健益現場也喊話市長蔣萬安，聯合稽查不是大拜拜，內容僅有建管、消防，卻與機關設置完全沒有關係，根本沒查到致命風險。

員工建議加裝泡棉 最後沒作為

有一名前員工說，二〇二三年就已跟老闆反映過，「上吊」環節非常危險，需要加裝防呆機制，回報老闆後只在訊息中按了表情符號，沒有回覆。另一名前員工也執行過與死者相同的密室逃脫主題，之前在上吊環節時當場失去意識，非常幸運地驚醒並自行掙脫；事後向其他正職員工反映，但最後也是不了了之。此外，還有一位現任員工提到，在遊戲訓練、學習過程中因下墜速度太快，會掐到脖子，非常不舒服。現任店長雖然關切，員工建議加裝泡棉緩衝，但最後還是沒有任何作為。

死者母親︰是我心中永遠的痛

「我女兒只是去工作，卻被她熱愛的職場勒出很深很深的痕跡，這是我心中永遠的痛。」死者Lala母親強調，這種事情真的不該發生。她痛心表示，女兒很愛畫畫，記者會中邀請密室逃脫前員工與現任員工，他們戴的口罩圖樣就是女兒的作品。

文化局︰已做出裁罰並限期改善

文化局專門委員邱稚亘於記者會表示，在十五日至廿日間針對北市卅四家密室逃脫業者進行聯合稽查，有公安、消防、室內裝修及保險不全等問題，已做出裁罰並限期改善。

法務局主任消保官林傳健說明，除了聯合稽查，也要求這類場所必須強制投保公共意外責任險，並針對消費者權益、事前安全告知及後續賠償機制訂定相關規範，避免憾事再次發生。勞動局勞檢處主秘康水順補充，已配合文化局進行聯檢，針對現場是否有立即危險的設施進行稽查。

北市議員洪健益（中）昨召開記者會，死者Lala母親（左）淚訴「這種事情真的不該發生。」（記者蔡愷恆攝）

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