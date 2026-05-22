新北國中小免費午餐 1週5天在校用餐

一一五學年度起，新北市國中小全面推動每週五天在校用餐。 （新北市教育局提供）

115學年度起開辦 預計8/31開學日上路 吃完營養午餐再放學

新北市自一一五學年度起開辦公私立國中小免費營養午餐，市議員戴瑋姍、張錦豪昨日質詢關心新制配套，市長侯友宜表示，市府近期與教育、家長團體開會討論，朝「一週五天在校用餐」為目標。至於教師陪餐津貼、學童作息調整後的交通需求，市府專案小組不斷規劃，盼八月卅一日開學日順利上路。

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學童作息調整後 規劃交通需求

侯友宜、教育局長張明文指出，市府近期與家長、教育團體舉行多場會議，朝一週五天在校用餐，吃完午餐再放學。關於教師津貼與工作時數調整細節等配套，也不斷跟教育團體討論，希望辛苦的教師有相應的回饋；而學童因應午餐調整作息，交通需求也會改變，市府專案小組持續規劃中。

市議員戴瑋姍質詢指出，新北市人口最多，應積極計算各校每日廚餘，建議比照日本學校，透過營養師精算孩子的營養需求與份量，以餐盤方式定量供食，滿足營養需求也達到廚餘減量；此外，美國公布最新飲食指南，鼓勵多攝取原型、營養密度高食物，也鼓勵多攝取蛋白質、纖維質，市府應據此設計新菜單。

提供公立學校教師陪餐津貼

侯友宜、張明文表示，市府推動廚餘機補助、問卷調查學童意見進行菜色調整等，以達到廚餘減量。侯友宜也贊成戴瑋姍的建議，不過他強調，孩子食量不一樣，市府可做意願調查、與營養師討論，一步步來推動，並同意根據新的飲食指南設計新菜單，讓學子攝取足夠、均衡的營養。

教育局補充，一一五學年度起，新北市國中小全面推動每週五天在校用餐，讓餐食供應、營養教育及校園照顧更完整；若學生因家庭接送、就醫或其他特殊需求需提早離校，學校可依實際情形彈性協助，市府新學年度起同步提供公立學校導師午餐指導相關津貼。

此外，行政院軍購特別條例被砍四千七百億元，市議員林秉宥、顏蔚慈擔心衝擊新北市無人機產業，希望市府各單位率先採購國產無人機。侯友宜說，新北有五十二家無人機相關產業，市府願協助，添購無人機時以國產為主。

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