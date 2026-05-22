文宣竟標出歇業12年夜市 柯志恩挨批對高雄不熟

柯志恩的文宣海報，地圖中出現二〇一四年就永久歇業的鼎山夜市。（擷取自張博洋臉書）

曾把「大立百貨」講成「大立光百貨」、衛武營說成「大武營」 議員：是台北團隊、外地人對高雄的陌生

國民黨高雄市長參選人柯志恩最近廣發的文宣海報中，竟出現十二年前已歇業的鼎山夜市，遭綠營批評柯志恩「不懂高雄」，連最基本的區域現況都掌握不了；柯競辦則解釋是印刷時未能及時校正。

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綠營：區域現況都不清楚 如何掌握複雜市政？

這幾天高雄不少住家的信箱，陸續收到柯陣營派發的文宣海報，但民眾發現文宣中「軌道經濟大戰略」頁面，地圖赫然出現二〇一四年就永久歇業的三民區鼎山夜市，該夜市幾年前已進駐寶雅和寵物公園等商店。

無黨籍三民區市議員張博洋批說，鼎山夜市的問題，「是台北團隊對高雄不熟，是外地人對高雄陌生」，更別提文宣裡的高鐵、捷運、輕軌，每一樣建設都是國民黨當年大力反對，現在運轉順利之後竟大力收割，「高雄為什麼要投給複製貼上，連校稿都懶的市長參選人？」

民進黨籍三民區市議員鄭孟洳也說，想爭取市長的人連最基本的生活圈變化都掌握不了，市民會質疑「未來是否真有能力掌握更複雜的市政？」

民進黨籍市議員參選人尹立指出，柯志恩上次參選時就把「大立百貨」講成「大立光百貨」、把衛武營說成「大武營」，這次又把永久歇業的鼎山夜市印在文宣地圖，暴露「柯志恩根本不懂高雄」，熟悉高雄的人，不會連基本地名、文化地標、生活記憶都一再搞錯。

柯陣營：印刷未及時校正 承認疏忽

對此，柯志恩競選辦公室表示，團隊於文宣校稿時已發現錯誤，但印刷時未能及時校正，這是團隊的疏忽，未來會更加謹慎，「除了鼎山夜市，許多曾經熱鬧的庶民商圈，也逐一消失、沒落，如何讓地方夜經濟重新活絡，才是更重要的課題」。

賴瑞隆推0到6歲 每月再加1千元

此外，總統賴清德於就職兩週年時宣布，零到十八歲每人每月五千元成長津貼，民進黨籍高雄市長參選人賴瑞隆昨天宣布，未來若當選市長，將推動「育兒雄幸福，孩子好未來」政策，零到六歲孩童每月再加碼一千元。

對此，柯志恩表示，請賴瑞隆不要一邊罵財劃法對高雄不公，一邊又開出未來需要財劃法挹注財源支應的政見支票。

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