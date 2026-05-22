修法通過 台東金針山將調整行政區

延宕數十年的台東金針山地籍與行政管轄權衝突，有了解決曙光。縣政府民政處長林宏義表示，中央已公布行政區劃程序法，相關子法也將公告實施，縣府已委託台東大學啟動行政區劃地方訪查，後續將依程序推動行政區域調整，可望解決這樁困擾地方數十年的難題。

數十年一山兩鄉管紛爭可望解決

長期以來，金針山在行政區域上劃歸太麻里鄉管轄，土地管理權卻歸屬於金峰鄉。縣議員翁麗吟說，這對山上百姓的生活造成極大不便與困擾，最顯而易見的矛盾就是，每逢颱風天山路受損，都是由太麻里鄉公所負責維護，但當地的土地租金卻是由金峰鄉公所在收取。這種不合理現象，讓居民的生存權、居住權等多項基本權利遲遲無法獲得落實。

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過去該案因缺乏明確法規依據而陷入膠著，林宏義說明，內政部已於去年十月正式通過行政區劃程序法，為地方政府處理這類行政區劃爭議提供了明確的法律依據。縣政府隨即在今年初編列預算，順利委託台東大學團隊擔任計畫執行單位，展開廣泛的民意收集，正式啟動行政區劃的實質作業。

林宏義說，內政部子法預計於七月一日正式公告實施，台東大學團隊目前已辦理地方民意調查、公聽會及說明會，最後將送交縣府成立的審議委員會進行審查，決定後便會報請內政部，依程序正式辦理行政區調整。

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