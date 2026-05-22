為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    修法通過 台東金針山將調整行政區

    2026/05/22 05:30 記者黃明堂／台東報導

    延宕數十年的台東金針山地籍與行政管轄權衝突，有了解決曙光。縣政府民政處長林宏義表示，中央已公布行政區劃程序法，相關子法也將公告實施，縣府已委託台東大學啟動行政區劃地方訪查，後續將依程序推動行政區域調整，可望解決這樁困擾地方數十年的難題。

    數十年一山兩鄉管紛爭可望解決

    長期以來，金針山在行政區域上劃歸太麻里鄉管轄，土地管理權卻歸屬於金峰鄉。縣議員翁麗吟說，這對山上百姓的生活造成極大不便與困擾，最顯而易見的矛盾就是，每逢颱風天山路受損，都是由太麻里鄉公所負責維護，但當地的土地租金卻是由金峰鄉公所在收取。這種不合理現象，讓居民的生存權、居住權等多項基本權利遲遲無法獲得落實。

    過去該案因缺乏明確法規依據而陷入膠著，林宏義說明，內政部已於去年十月正式通過行政區劃程序法，為地方政府處理這類行政區劃爭議提供了明確的法律依據。縣政府隨即在今年初編列預算，順利委託台東大學團隊擔任計畫執行單位，展開廣泛的民意收集，正式啟動行政區劃的實質作業。

    林宏義說，內政部子法預計於七月一日正式公告實施，台東大學團隊目前已辦理地方民意調查、公聽會及說明會，最後將送交縣府成立的審議委員會進行審查，決定後便會報請內政部，依程序正式辦理行政區調整。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播