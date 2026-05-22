35家醫美涉偷拍 新北14家最多／偷拍風暴滾雪球 全國稽查720家醫療機構

新北市衛生局繼15日裁處愛爾麗3家診所後，昨再針對光澤在板橋的兩家診所依醫療法第108條，各罰50萬元、勒令停業6個月。（新北市衛生局提供）

近期醫美診所接連爆出疑涉偷拍、密錄爭議，引發社會對醫療隱私與診療安全的高度關注。衛福部啟動全國醫療機構專案查核，昨天公布第一波稽查結果，查核七百二十家醫美診所，共查獲三十五家違規，其中以新北市十四家最多。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫美診所因涉及身體暴露、個人影像及診療隱私風險較高，列為第一波優先查核對象，盤點是否存在未經病患同意錄影、設置隱藏式設備，或錄影資料保存與管理機制不完善等問題。

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衛福部統計，違規案件分布以新北市十四家最多，其次為桃園市六家、高雄市五家，台北市與台中市各三家，新竹市二家，台南市及彰化縣各一家。

北中南共有14家罰停業半年

目前已有十四家完成裁處，分別為台北、新北、台中各三家及高雄五家，均依「醫療法」第一〇八條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，罰鍰五十萬元並停業六個月。

只有數字 未公布違規名單

外界也關注違規診所是否集中於特定連鎖品牌或大型醫美體系？劉玉菁表示，目前中央掌握資料仍以醫療機構類型為主，尚未針對「連鎖體系」建立統計。至於是否公布完整違規名單，因部分案件仍未完成裁處，目前仍由各地方政府依案件進度對外說明，中央將持續研議於衛福部官網揭露資訊的可能性。

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