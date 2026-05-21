嘉科估增10萬人 嘉縣議員籲嘉義輕軌延伸朴子

嘉義縣發展嘉義科學園區，因應未來人口增加，正進行整體交通規劃。（記者王善嬿攝）

嘉義縣加速開發擴大縣治特區，加上嘉義科學園區、馬稠後產業園區廠商陸續進駐，預計與縣治所在地、高鐵站特區三區串聯，將會吸引近十萬居住人口移入。縣議員黃嫈珺昨總質詢呼籲縣長翁章梁在年底任期屆滿前，規劃爭取「嘉義輕軌建設計畫」延伸至朴子，憂心若嘉縣沒有同步提出海區延伸版本，太保、朴子市及整個海區恐面臨嚴重的邊緣化危機。

議員︰選後核定 站點只到嘉縣府

翁章梁回應表示，縣、市的都市型態與發展不同。嘉市爭取嘉義輕軌藍線，其中嘉縣的部分，用地比例高、經費龐大，只要不用到地方經費，他樂觀其成，但都還在討論中。

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翁章梁︰請建設處規劃輕軌布建

翁章梁也說，他很認同黃嫈珺的看法，已請縣府建設處針對嘉縣的交通進行整體長遠規劃，包括以高鐵為中心串連鄰近鄉鎮市的輕軌布建；短期的部分，縣府正全力推進幾項交通改善方案，包含台積電進駐嘉科廠區前方的嘉五十八線拓寬、針對台八十二線東西向快速道路鹿草交流道及祥和交流道的改善等。

若未延伸到嘉縣 海區發展將失衡

黃嫈珺說，據她了解，中央在年底選後可能就會核定嘉義輕軌，依嘉市提案，輕軌站點只設到嘉縣府，位於海區生活中心的朴子市未被劃入，消費人口恐磁吸回嘉市，出現「工作在嘉縣、生活在嘉市」的失衡發展模式，若無法承接產業外溢效應，海區將僅剩生產功能，失去生活與商業核心。

此外，縣議員吳思蓉總質詢關切大林鎮大林驛站前路口交通，指縣府四月在驛站前劃設綠色標線型人行道，因寬幅大，致車子行經時，轉彎角度將近直角，讓遊覽車、聯結車很難通過，還要擔心違反交通法規被開罰，要求縣府設法改善。

縣府建設處長郭良江表示，依中央規定設置標線型人行道，降低車輛轉彎速度，將辦理現勘改善。

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