龍崎土雞節23日登場 鹽水雞大請客

龍崎區農會舉辦土雞節，與台鹽實業合作，推出鹽麴鹽水雞。（記者吳俊鋒攝）

位處偏遠的台南龍崎，不僅有「采竹之鄉」的美譽，跑山雞更是遠近馳名，產銷班的年飼養量達一百五十萬隻，相當驚人，區農會將於廿三日舉辦土雞節活動，推廣地方優質特色，並與台鹽實業合作，準備鹽麴鹽水雞料理，提供各界品嘗，美味行銷。

龍崎區農會總幹事林韋如表示，之前結合鳳梨好筍季以土雞宴的辦桌形式，成功打響地方特色，今年深入消費市場，透過品嘗活動，希望擴大行銷效益，以跑山雞為主角，規劃一系列精彩體驗內容，包含土雞料理小教室、土雞知識小教室，並教作鹽水雞與咖哩雞，搶攻民眾味蕾。

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土雞節產業推廣活動本週六起在大東假日農市登場，為期兩天，結合優質的跑山土雞、新鮮的綠竹筍以及展售會與手作體驗，希望將當地最純粹的美味帶到都會區，現場將準備四百份鹽水雞大請客，邀請民眾一同感受龍崎的豐富魅力。

台鹽首度攜手地方農會，當天透過私房料理的示範，從醃製、烹煮到成品切盤等完整的入菜教學，推廣自家深受歡迎的「鮮選我塩麴」，帶領民眾一窺龍崎土雞鮮甜美味、Q彈口感的秘訣，活動。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖提到，轄內的土雞產銷班成員超過廿人，每年合計飼養量高達七位數，甚至來到一百五十萬隻，是轄內繼竹筍、竹炭、竹藝之後，全新竄起的地方特色，很有發展潛力。

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