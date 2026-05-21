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    首頁 > 生活

    高虹安施政報告 議員批重大建設停擺

    2026/05/21 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安復職後再次到市議會進行施政報告，但議員痛批重大建設延宕，沒規劃只會空口說白話。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職後再次到市議會進行施政報告，但議員痛批重大建設延宕，沒規劃只會空口說白話。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安停職一年五個月，去年十二月十八日復職後，昨再度赴市議會進行施政報告，市議員曾資程酸，聽高虹安報告是浪費時間，因為既無重大建設進度，過去前朝的旗艦重大建設不是延宕停擺，就與中央失聯，包括小巨蛋場址，新市政中心及果菜市場遷建都是紙上談兵，看不出有任何施政成效。

    高：政見落實率突破8成

    高虹安以「安居科技城」進行施政報告，稱三年多來政見落實率已突破八成、減債率高達八成三。其中竹風漁市、香山綜合運動場風雨球場已啟用，市立棒球場改善工程預計今年重啟，慈雲關埔空橋、關東公托等建設也會在今年完工，市府將持續提升市民生活品質與城市競爭力。

    依然不給議員提問就結束

    在藍白合及議長許修睿支持下，依然不給議員提問就結束。

    小巨蛋等建設仍是紙上談兵

    曾資程說，高虹安市府三年多來多項重大建設不是停擺就是延宕，像市立總圖書館新建工程嚴重落後，棒球場改善工程快四年還沒改善好，國際展演中心更是直接死當沒進度，其他像是果菜市場遷建只聞樓梯響，就連高虹安自己拋出的小巨蛋及新市政中心，同樣都是紙上談兵，另大新竹輕軌及大車站計畫都原地踏步，看不到成果。

    市議員林彥甫說，高虹安市府在大攦幣同時，應照顧更多基層的需要，包含編足社福機構的社工人力預算，改善現行不同計畫共用社工的困境；補足社區關懷Ｃ據點業務費，提供長輩課程，延緩失智、促進終身學習。另高虹安任內要推動的延平地下停車場、慈雲公道五路口改善、光復大學路口改善、經國路廊道路安全改善等重大計畫都毫無進展。且小巨蛋、新市政中心及東區雙語學校等重大建設，遭市議員蔡惠婷批遲未具體選址與土地取得，恐讓願景淪為「空中樓閣」。

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