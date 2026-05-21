獲選核心照護 桃園醫院加強防疫網

衛生福利部桃園醫院被入選「核心照護醫院」。（記者周敏鴻攝）

衛生福利部桃園醫院被遴選為「核心照護醫院」，未來將擔任面對第一類法定傳染病、第五類新興傳染疾病疫情時的重要醫療防線，院長楊南屏說，部桃入選核心照護醫院，是新的使命與責任，將持續強化感染管制、急重症照護、跨院協調、人員訓練等，確保在疫情來臨時，能迅速應變、穩定收治。

衛福部疾病管制署為強化我國面對新興傳染病與重大疫情的醫療應變量能，遴選全國廿三家醫院擔任「核心照護醫院」，部桃是部立醫院體系中唯一入選的醫院，疾管署指出，此次修正傳染病防治醫療網作業辦法，除調整指揮體系、衛生主管機關權責、隔離醫院指定方式、病人收治原則，也參考美日等國家經驗，依各醫院傳染病診療量能與重症照護能力進行分級，而核心照護醫院的遴選，區域醫院、準醫學中心、醫學中心、重度級急救責任醫院都可申請，並須符合隔離醫院傳染病緊急醫療照護能力分級基準。

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楊南屏說，桃園是國門之都，鄰近國際機場，傳染病防治工作更需高度警覺與前瞻部署，部桃將持續與地方衛生單位、醫療院所合作，共同建構更完整的防疫安全網。

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