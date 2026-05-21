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    首頁 > 生活

    桃園補助舊公寓微型修繕 每棟最高10萬

    2026/05/21 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市推「舊公寓微型修繕補助」，協助沒有管理組織的老舊公寓改善公共設施。（桃市府提供）

    桃市推「舊公寓微型修繕補助」，協助沒有管理組織的老舊公寓改善公共設施。（桃市府提供）

    今起至10月底 受理屋齡30年以上 沒成立管理組織的4到6樓公寓

    桃市府祭出全台首創的「舊公寓微型修繕補助」，編列三年一億元經費，補足老舊公寓難以申請維修資源的缺口，市長張善政昨日主持市政會議表示，補助計畫昨日公告，今起正式上路，受理期間至十月卅一日，目標三年協助上千棟老舊公寓，改善最需要改善的公共設施。

    張善政表示，市府「公寓大廈修繕補助」已行之多年，主要協助成立有管委會的社區進行公設改善，但桃園有非常多屋齡逾卅年老舊公寓，不見得都有管理組織，有修繕需求也難以申請到補助資源，因此都市發展局及建築管理處規劃「舊公寓微型修繕補助」，比「公寓大廈修繕補助」少一些，但補助對象更多。

    包括走廊、樓梯 照明等公設改善

    張善政提到，市府預計三年投入一億元經費，針對屋齡卅年以上、沒有成立管理組織的四到六層樓老舊公寓，補助包括走廊、樓梯，照明、門禁、抽水機、監視設備等公設改善，同時也補助社區成立管委會需要的費用，每棟最高可補助十萬元，建管處設有專門窗口與輔導顧問，提供「一站式服務」，協助民眾了解補助項目與流程。

    建管處設專門窗口 供一站式服務

    張善政表示，內政部另推動「老宅延壽機能復興計畫」，補助金額較市府「公寓大廈修繕補助」、「舊公寓微型修繕補助」高，主要針對老宅立面更新、電梯安裝等大型修繕，補助金額高但受益建築量少，桃園三年可能僅七十棟，因此三個補助計畫等於是「互補」，針對不同層級、規模、狀況的公寓大廈及社區提供補助方案，而未來針對內政部老宅延壽計畫，地方也會編列一些預算配合。

    老宅延壽計畫 受理至8月20日

    都發局說明，除「舊公寓微型修繕補助」計畫，市府也配合內政部於昨日公告「老宅延壽機能復興計畫」，並於今日起至八月廿日受理申請，申請對象為屋齡卅年以上四至六樓公寓或六樓以下透天厝，修繕範圍涵蓋室外與私人空間，室外包括公共老舊管線修繕、屋頂防水隔熱、立面及樓梯間修繕等，室內則包括居家安全及無障礙設備、給排水或管線更新等，受理期間於每日早上九點至十二點、下午一點至五點在一樓桃園市政府櫃台，有專人受理及提供諮詢服務。

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