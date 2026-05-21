苗栗卓蘭等5鄉鎮 7月將有YouBike

苗栗縣政府編列1億元，將在卓蘭、大湖、獅潭、泰安、西湖5鄉鎮設立7個YouBike2.0站點。 （記者彭健禮攝）

苗栗縣推廣公共自行車多年，但卓蘭、大湖、獅潭、泰安、西湖等五鄉鎮尚未有此服務。縣府交通工務處於昨議會工作報告表示，將在此五鄉鎮設立七個YouBike二．〇站點，並檢討其他鄉鎮市需求增設十八個站點，預計年底前完成。

苗栗縣公共自行車自二〇一八年六月上路，並陸續拓展服務鄉鎮，全縣已有十三個鄉鎮市，設置共二百一十一處公共自行車租賃站點，並在今年三月迎來一千萬人次騎乘。

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但縣內卓蘭、大湖、獅潭、泰安、西湖等五鄉鎮尚未有此服務，其中卓蘭、大湖、獅潭、泰安為縣議員第六選區，該選區議員陳春暖多次於議會為鄉親請命，促縣府勿讓第六選區鄉親成為YouBike孤兒。陳春暖昨於縣府交工處議會工作報告，再度關心此議題。

縣府編列1億 將設7個站

交工處長古明弘答覆表示，縣府今年編列一億元，將在此五鄉鎮市設立七個YouBike二．〇站點，預計最快七月底可完成。

此外，議員陳光軒也提出頭份、竹南地區人口成長，公共自行車需求也增加，他近期就接獲不少頭份市興隆、上埔里地區的家長反映，表示家中孩子想騎YouBike上學，但社區周邊缺乏站點，希望交工處也能就原有鄉鎮市的公共自行車站點檢討加密。

古明弘表示，縣府也會一併檢討原有鄉鎮市的使用需求，新增十八個YouBike二．〇站點，目前著手站點評估作業，預計年底可完成。

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