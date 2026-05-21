經營62年 西門in89豪華影城5月底熄燈

西門町電影街影院再少一間！位在西門武昌街的「in89豪華影城」昨日業者官網宣布，因公司經營策略調整，將於本月卅一日結束營業，感謝大眾長期的陪伴與支持。消息一出讓大批影迷震撼、不捨，「西門in89豪華影城」前身是老牌戲院「豪華大戲院」，陪伴台北人走過六十二年光陰，在「西門in89豪華影城」正式歇業後，武昌街僅剩樂聲影城一間影院，代表「西門電影街」也將邁入歷史。

西門「in89豪華影城」前身為豪華大戲院，創立於一九六四年五月，已於在地經營長達六十二年，開幕典禮由時任立法院院長黃國書、影星唐寶雲等人剪綵，是西門町最長壽的電影院之一，在二〇〇五年改為現今品牌名稱「in89豪華影城」，其中「in」取自日文「映画館」的「映」，加上戲院地址門牌八十九號，最終再將中文「映」字轉為英文「in」。

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西門「in89豪華影城」設有LUXE巨幕廳、MX4D動感影廳，以及親子專屬影廳，總共有九座影廳、一千一百九十三席座位，其中「第九廳」因空間狹長，被影迷戲稱是「全台最雷電影廳」、「遊覽車」、「視聽教室」，不少影迷也感嘆西門町電影街式微，台灣電影產業再面臨挑戰。

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