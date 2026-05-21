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    首頁 > 生活

    北投奇岩里白鼻心出沒 發聲響擾民

    2026/05/21 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市北投區奇岩里鄰近山區，近期傳出有「白鼻心」凌晨出沒在電線、圍牆及住戶露台，住戶睡眠受到影響。（汪志冰辦公室提供）

    台北市北投區奇岩里鄰近山區，近期傳出有「白鼻心」凌晨出沒在電線、圍牆及住戶露台，住戶睡眠受到影響。（汪志冰辦公室提供）

    台北市北投區奇岩里鄰近山區，過去常有猴群出沒，不過近期卻傳出有「白鼻心」凌晨出沒在電線、圍牆及住戶露台，致住戶不堪其擾，議員汪志冰要求動保處要介入調查、研究。台北市動物保護處回應，未具立即危害的野生動物，依保育原則以減少人為干擾及促進其自行離開為主，故不主動捕抓。

    白鼻心俗稱「果子狸」，近年族群數量穩定，在二〇一九年由保育類改列為一般野生動物。不過，後續也引發相關問題。汪志冰接獲民眾反映，在北投公館路二三一巷，每晚凌晨兩點至四點，都有白鼻心出沒在電線、圍牆及住戶露台，在電線與鐵絲網上穿梭自如、發出聲響，影響住戶睡眠品質。

    汪志冰說，動保處了解後，野生動物除非闖入民宅室內，否則動保單位無法主動進行捕捉，而民眾若是擅自獵捉，會觸犯《野生動物保育法》，可開罰新台幣廿至一百萬元，由於白鼻心是夜行動物，民眾面對每晚騷擾情形，完全無能為力。汪志冰認為，當野生動物與人類生活空間重疊時，動保局應主動介入研究，釐清是否為生態環境變遷導致此現象，與相關單位協力改善。

    動保處回應，依現行野生動物保育相關原則，對於未受傷、未具立即危害之野生動物，以減少人為干擾及促進其自行離開為處理原則，原則上不主動進行捕抓。

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