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    首頁 > 生活

    北市西寧中繼市場 自治會提13項缺失

    2026/05/21 05:30 記者孫唯容／台北報導
    議會財建委員會昨前往現場考察西寧中繼市場。 （記者孫唯容攝）

    議會財建委員會昨前往現場考察西寧中繼市場。 （記者孫唯容攝）

    市話、電風扇沒裝 議員籲市場處與攤商溝通

    西寧國宅因耐震力不足，即將拆除原地重建，位於國宅一樓和地下一樓的西寧市場，搬遷到隔壁洛陽停車場，設為中繼市場，預計今年底開始營運。台北市議會財建委員會昨前往現場考察，由第一召集人詹為元主持，議員劉耀仁、洪健益、曾獻瑩等人到場，市場自治會現場提出十三項措施不符合實際需求向議員陳情，詹為元表示，連電風扇問題都要委員會討論，代表市場處、建築事務所跟攤商溝通有落差，應積極與攤商溝通，尋求解決辦法。

    中繼市場搬遷到洛陽停車場 年底營運

    根據市場處規劃，洛陽停車場將改建地下二樓至地上二樓作為西寧中繼市場，包含市場攤位、自治會辦公室、攤商停車空間等，去年十月廿七日開工，預定今年八月底竣工，經取得使用許可、消檢完成等，最快年底可完成攤商搬遷開始運營。

    部分攤位缺電力、鐵捲門過低

    不過，西寧市場自治會提出，目前仍沒有裝設中華電信市話、業務廣播系統、監視器，冷氣、電扇安裝問題方面，包含辦公室與機房追加分離式冷氣、門口未規劃空氣簾，讓冷氣外洩等，以及部分攤位電力缺乏，以及地下室的四處鐵捲門過低，導致影響貨車進出，導致卸貨、搬貨相當不便。

    洪健益質疑，市場處連監視器、電風扇沒裝，還要攤商向議員陳情才能裝，「怎麼會拿這種東西，要議員幫忙討論？」應在會勘前就充分和攤商、自治會溝通，幾項電力設備不夠，要攤商怎麼做生意？一召詹為元也說，連電風扇問題都要委員會討論，代表市場處、建築事務所跟攤商溝通有落差，具體要求市場處應該積極與攤商溝通，尋求解決辦法。

    市場處︰更動鐵捲門 需與消防局確認

    議員視察也發現，鐵捲門有機會更動至他處，產發局長陳俊安承諾會找消防局研議。市場處長黃宏光則說明，鐵捲門涉及到消防安檢，一處更動其餘也必須移動，需進一步與消防局確認；市話、電風扇、冷氣等後續會與技師等確認線路後進行加裝。

    西寧中繼市場預計今年底開始營運。（記者孫唯容攝）

    西寧中繼市場預計今年底開始營運。（記者孫唯容攝）

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