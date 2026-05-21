《國民黨宜蘭、台北喊雙科合作》沈伯洋︰先解決北士科交通、電力

市長蔣萬安十九日以「宜蘭女婿」身份，作客輔選同黨籍的宜蘭縣長參選人吳宗憲，並指吳宗憲提出北投士林科技園區、宜蘭科學園區「雙科合作」，創造雙贏有遠見。民進黨籍市長參選人沈伯洋昨拜會台北市議會民進黨團受訪說，要跟別人合在一起之前，須先解決北士科交通建設、電力供應的「燃眉之急」，預告擇日會再對外說明解決方案。

沈伯洋表示，北士科目前面臨交通、電力問題，變電所設置現今尚無合適方案，沒有電力就沒有北士科的發展，「要跟別人合在一起之前，須先解決此燃眉之急，這個比較重要」。

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台北市政府預估，二〇四一年北士科全區開發完成後，平均每天往返士林、北投地區的交通需求，將達十．五萬人次，但往返市區的承德路等重要道路沿線車多，交通容受力低，尚待開闢新路線，文林變電所究竟是採地上或地下型式興建未定，難以因應未來需求。

多名藍綠議員都曾示警，園區停車也不易，聯外建設洲美快速道路增設大業路匝道、洲美快南延至國道一號，即便已在設計、評估中，但仍費時，還涉及串接的捷運環狀線北環段施工進度及「社子—士林—北投—大同區域路網」規劃評估。此外，中、長期各別規劃文林臨時變電所、文林變電所，預計二〇三〇年施工，輝達進駐時，恐連臨時變電所都還沒啟用。

市府︰推動交通精進 變電所短中長期規劃

台北市政府副發言人蔡畹鎣回應，針對北士科交通，市府持續推動短、中、長期各項交通精進措施。變電所部分，短期將由仙渡變電所支應園區用電成長需求，中長期則規劃由新設文林變電所提供穩定供電。

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