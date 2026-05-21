蔣萬安、李四川視察吸菸室 沈伯洋拜會黨團

台北市長參選人沈伯洋（中）昨日拜會台北市議會民進黨團，接受媒體聯訪。（記者張嘉明攝）

兩人合體籲雙北共治才會共好 沈指應叫「無菸害城市」 要「好上加好」

台北市長蔣萬安昨合體前副市長、國民黨籍新北市長參選人李四川，視察心中山商圈負壓吸菸室；蔣萬安說，雙北一體且有深厚默契，透過深度協同治理，雙北共治才會共好。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋則拜會台北市議會民進黨團，與現任十八名議員合體。沈伯洋說，蔣萬安與誰合體、輔選是他個人自由，身為挑戰者就是專心市政。並指「無菸城市」應叫「無菸害城市」，好的、市民需要的政策，都是好事，重點是如何「好上加好」。

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心中山商圈、劍潭公園旁 增負壓吸菸室

台北市推動無菸城市，已在西門商圈、心中山商圈等處設置五處負壓式吸菸室，預計月底心中山商圈再增一處，下個月劍潭公園旁也會設一處。蔣萬安說，負壓吸菸室設置牽涉到工程面，是李四川在副市長任內督導的業務，李給了很多建議，也協助到日本考察。推動無菸城市是先選定大型活動試辦，從去年的台北年貨大街、今年的台北燈節雙展區示範，事後調查都有超過九成的滿意度。

朝野議員質疑決策過程草率，如今造成基層負擔，蔣萬安表示，宣布推動無菸城市時，已清楚說明在今年底前完成規劃；任何新政策上路，第一階段一定要了解民意跟彙整使用者的意見反饋，持續的檢視才能讓整體政策規劃更周延，政策才有依據，「對的事，我們會持續堅持。」

蔣︰門片已加裝門把、增加菸灰缸

蔣萬安提到，從西門商圈啟用迄今，民眾反映最多的就是門片開關，一開始民眾不熟悉是推還是拉，所以容易故障。後來增加說明指示及加裝門把後，民眾清楚使用方式，故障率就減少了；另外有民眾反映菸灰缸不夠，甚至擔心有悶燒的危險，因此規劃未來增加菸灰缸，包括有水或沙來降低風險。

沈︰身為挑戰者就是專心市政

沈伯洋對蔣萬安、李四川合體表示，蔣與誰合體、輔選是他個人的自由，身為挑戰者就是專心市政。並指「無菸城市」應為「無菸害城市」，可參考其他國家作法，有順序的執行。至於若當選是否會續推，沈伯洋強調，只要是好的、市民需要的政策，都是好事，重點是思考步驟、做法，達到「好上加好」。

台北市長蔣萬安（右）與新北市長參選人李四川（左）一起視察心中山商圈的負壓吸菸室。（記者田裕華攝）

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