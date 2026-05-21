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    首頁 > 生活

    基隆發滅鼠誘餌 專家到府助防治

    2026/05/21 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市里長到區公所領取滅鼠誘餌。（記者盧賢秀攝）

    基隆市里長到區公所領取滅鼠誘餌。（記者盧賢秀攝）

    基隆市出現漢他病毒個案，市府昨起在各區公所發送滅鼠誘餌，動物保護防疫所也請病媒防治技術人員到民宅協助滅鼠。至於傳統市場與夜市周邊防治，市府表示，將明訂要求攤商不能亂放食材、亂倒廚餘。

    一名新北市民在基隆工作職場被老鼠咬傷，感染漢他病毒，民眾憂心疫情擴散，市府昨起在各區公所發放滅鼠誘餌，仁愛區光華里長陳世豐領取後，將鼠餌放入空盒內，投放在市場轉角的水溝旁；玉田里長王培宇表示，玉田里在愛四路夜市跟廟口周邊，民眾反映有很多老鼠流竄，將把鼠餌放在洞口。

    除了投藥，市府也委託病媒防治技術人員「派案滅鼠」，昨前往中正路某市場旁一樓民宅，技術人員進屋後，在客廳角落櫃子與牆壁間縫隙發現一隻老鼠，建議住戶購買捕鼠籠，並指導誘餌擺放位置，同時在廚房的抽油煙機煙管發現有一處很大的縫隙，研判老鼠可能從此處入侵，建議民眾拿板子封住。

    動物保護防疫所長陳柏廷表示，有需要的民眾可透過里長向區公所申請，動保所會委派專業人員到府協助滅鼠，週末也邀請病媒防治專家舉辦里鄰長講習會，加強區域防疫。

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