風災崩塌近2年 赤科山農路主線仍中斷

花蓮兩大金針山赤科山、六十石山花季八月開跑，但赤科山產業道路主線在前年康芮颱風造成兩處大崩塌至今道路仍中斷，支線田螺坔農路今年又在整修，農民擔憂影響今年花季。縣府昨會同玉溪農會、玉里鎮公所及縱管處等會勘，希望趕在金針花季前完成修繕。

支線趕工 盼金針花季前修好

民宿主人李先生說，颱風過後快兩年了，赤科山仍然一條像樣的路都沒有，主線十．七Ｋ、十．九Ｋ大崩塌路段都還沒修，至今仍中斷，支線田螺坔農路狹窄又陡，遊客抱怨險象環生，今年一月總算開始修，但道路也封閉，居民出入及遊客都得繞更遠的竹林產業道路，車程多廿到卅分鐘，希望縣府加快速度。

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縣府農業處長陳淑雯說，赤科山農路在前年十月底康芮颱風災損，去年爭取中央補助一．六億元，十．七Ｋ、十．九Ｋ大崩塌路段，總工程經費九千多萬元，去年十二月招標至今流標四次，原因是地處偏遠山區、工程難度又高，將盡速辦理檢討修正後重新招標。

陳淑雯說，支線田螺坔農路加主線七．六Ｋ災修工程總經費六二八〇萬餘元，今年一月動工，透過下邊坡擋土牆增加路幅，預估七月完工趕上今年花季使用。

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