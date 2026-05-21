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    首頁 > 生活

    520掀結婚熱潮 高市473對新人登記

    2026/05/21 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山戶所主任林江鴻（右）贈送新人結婚禮物，祝福新人幸福美滿。（記者陳文嬋攝）

    鳳山戶所主任林江鴻（右）贈送新人結婚禮物，祝福新人幸福美滿。（記者陳文嬋攝）

    五二〇諧音「我愛你」又逢吉日，高雄市昨天掀起結婚熱潮，四七三對新人登記結婚，其中同性伴侶十六對創新高，新人在親友見證下，親吻互許終身。

    三十八區戶所昨一早喜氣洋洋，四七三對新人登記結婚比去年多，以三民區六十八對新人最多。

    新人蘇睦文、陳瑩純都是軍人，因朋友相約打羽毛球認識，蘇睦文稱讚老婆是很棒的女生，做任何事情都會想到他，很會替他著想，交往三年決定結婚，認定她可以一起長久走下去；陳瑩純甜笑對方很體貼，一直陪伴她身邊，支持她做的事情，兩人昨特地請假開心結婚。

    新人李明翰、李珞楹認識多年，分別為高鐵技師、幼教師，交往近二年，李珞楹讚美對方很貼心，可以包容她的無理取鬧，李明翰則稱對方很有個性、想法，考量彼此年紀大了、時間也差不多了，想要生小孩的衝動下，選定五二〇結婚比較有儀式感，婚後打算生二個小孩。

    陳先生和溫小姐高中認識、大學交往，畢業後一同前往澳洲打工，女方選擇留在澳洲攻讀學位，陳先生為了抱得美人歸，這次回台前在澳洲機場，邀集親友團助陣驚喜求婚，成功擄獲女方芳心，特地選在五二〇回台，完成人生終身大事。

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