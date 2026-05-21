高雄都市計畫區 公園綠地佔比逾6.4％

果嶺自然公園面積廣達70公頃。（記者葛祐豪攝）

果嶺公園與澄清湖、雙湖公園串聯綠帶走廊 面積超越紐約中央公園

全國最「綠」城市在高雄！都市計劃區內「已闢建公園綠地」佔比逾六．四％，居全國第一，總面積逾二七二三公頃也是第一，目前全市公園數量已達到八五〇處。

請繼續往下閱讀...

空地綠美化 今年再完成11公頃

根據《都市計畫法》規定，都市計畫區內的「公園、體育場所、綠地、廣場及兒童遊樂場」用地，佔比不得少於十％，但目前尚無縣市達到法定標準。根據行政院主計總處截至二〇二四年統計，高雄市以六．四三％居冠，第二是澎湖縣六．二％，三至五名依序為彰化縣四．九六％、新竹市四．九一％、台中市四．〇三％。

在寸土寸金的都會，綠地資源更顯珍貴，高雄果嶺自然公園、中央公園、衛武營都會公園堪稱三大指標綠地，尤其總面積達七十公頃的果嶺自然公園，與相鄰的澄清湖、雙湖公園串聯，形成超過四七〇公頃的綠帶走廊，超越紐約中央公園；此外，高美館、凹子底森林公園也是都會區中少見的大片綠地。

據統計，高雄市目前公園數量已達八五〇處，面積一一二八公頃，闢建中的公園建設還有七處，包括仁武區第九十二期公園綠地開闢工程等。

坪鳳公園鳳凰花盛開成橘色花海

為了讓綠意走入鄰里，市府同時推動空地綠美化，去年完成六十二處、總面積近十二公頃，今年則預計完成六十三處空地綠美化，總面積約十一公頃，將有更多閒置空地被規劃為綠地。

最近鳳凰花開，大坪頂坪鳳公園成了地標，立委賴瑞隆回憶，當年他推動「前鎮小港種植十萬棵樹木」的綠美化，如今樹苗已經成林，每到盛夏就是壯麗的大橘色花海。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法