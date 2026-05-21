多元計程車預約載客 高雄機場6月試辦

上百名計程車運將上街頭爭取自身權益。（記者黃良傑攝）

近百輛小黃集結 訴求運價無調整及車行亂收費 陳其邁允一個月內成立諮詢委員會

交通部十五日公告修法，開放多元計程車至機場預約載客，六月份將在高雄機場率先試辦，高雄國際航航空站已擬定試辦計畫，相關細節確認後，將開放業者申請。

請繼續往下閱讀...

現行法令規定進入機場載客只限排班小黃，遭批不符合時代趨勢，為提升國際機場服務品質，並因應網際網路平台（包括行動應用程式）提供預約載客服務普及，交通部公告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」並生效。

審查合格業者 可依新法令營運

高雄國際航空站表示，已擬定試辦計畫，經審查合格的業者及其計程車，可依新法令營運，高雄站也將製作引導標示至預約上車處，可縮短等候時間。

方便外國旅客預約 有助觀光

高雄市計程車客運商業同業公會理事長王冠懿表示，外國旅客慣用如Uber預約車輛，台灣卻無法使用，加上外國人身上無台幣，限搭小黃實在是扼殺國際觀光；開放網約車進場後，旅客可以透過網路得知預約車何時抵達，旅客不必冒險過馬路搭車，對國外旅客更方便。

生活成本高漲 運將要求保障生計

此外，高雄市近百輛計程車昨集結市府門口，訴求油價漲、保險漲、維修漲、生活成本全面上升，還有車行亂收費，不滿計程車運價卻長期無調整。

交通局派員收下陳情書後，強調嚴禁車行巧立名目收取不當費用，並研議設置諮詢委員會廣納各界意見，至於運價調整方案依法由計程車公、工會協商後提出。

議員李雅慧昨針對高雄計程車司機的福利長期受漠視提出質詢，市長陳其邁允諾，一個月內成立計程車諮詢委員會，並由交通局和勞工局稽查平台與車隊的契約。

高雄機場6月試辦多元計程車進場載客。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法