年過60遇真愛 志工萬丹結連理

在女兒（中）見證與祝福下，沈有旭（右）和葉慧貞（左）完成結婚登記。（記者羅欣貞攝）

年紀均過六十歲的沈有旭、葉慧貞，因為志工服務結緣，選在昨天、象徵「我愛你」五二〇的日子攜手走進萬丹鄉戶政事務所辦理結婚登記，沈有旭廿八歲的女兒和親友團獻上祝福，共同見證「幸福沒有太晚，遇見對的人，就是最好的時機！」，氣氛溫馨。

萬丹戶政事務所退休股長陳美英是葉慧貞的親戚，得知兩人愛情故事後，極力邀請他們於五二〇當天到萬丹戶政辦理結婚登記，希望讓這段佳話成為地方溫馨美談。

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葉慧貞說，曾經在日本留學，長年投入日語教學，近一年多來學習製作日式和服，因此她和另一半都特別穿上日式服裝出席，覺得很有意義。

曾有過一次婚姻的沈有旭說，在人生下半場能找到價值觀、世界觀、人生觀都很相符，相處起來很快樂的人，人生很圓滿了，女兒也很支持。

東港戶政事務所以東港海港為意象，邀請新人COSPLAY成動漫角色結婚，吸引不少新人前來打扮成魯夫和羅賓登記結婚，留下難忘美好的回憶。

屏東縣政府今年以「禮遇五二〇 幸福密碼」為主題，在各戶政事務所推出五月廿日結婚登記送好禮活動，全縣今年參加五二〇結婚活動的新人共有一百七十六對，比去年多十對。

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