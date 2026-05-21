北斗MOOVO上路 8站點串聯美食地圖

MOOVO公共自行車系統進駐北斗鎮，初期設置8個租賃站。（記者陳冠備攝）

彰化縣公共自行車服務持續擴點，昨日在北斗鎮舉行MOOVO公共自行車啟用典禮，北斗成為彰化縣內第十七個導入MOOVO的鄉鎮市，初期設置八個站點，分布在北斗家商、北斗分局等鬧區周邊，遊客蕭先生表示「終於等到了」，以後來北斗吃肉圓、喝香菜咖啡，不用再急著找停車位，吃飽後再騎車暢遊田尾公路花園，對旅人是一大幫助。

彰化縣長王惠美、議長謝典霖等人昨日出席於北斗家商舉行的啟用典禮，首波設置站點包括萬來國小、紅磚市場、北斗家商、北斗國中、心動廣場、北斗分局、螺青國小及螺陽國小，完整串聯當地古蹟名勝、文教生活圈、美食商圈及東螺溪流域。

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王惠美說，「一府二鹿三艋舺四寶斗」，北斗是深具歷史底蘊的百年古鎮，擁有北斗肉圓、高麗菜飯、鍋貼、香菜咖啡，及聞名全國的洪瑞珍三明治創始店，常吸引眾多觀光客。導入公共自行車後，鄉親與旅客都能騎車漫遊，減少塞車與找車位之苦，也能環保減碳。

彰化縣政府交通處表示，目前全縣MOOVO已建置一九〇個站點、二七三〇輛自行車。

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