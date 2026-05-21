封閉50年 埔里水道水源地變身再出發

埔里水道水源地生態文化園區內，綠樹蓊鬱，巨竹頗為壯觀。 （記者陳鳳麗攝）

一九二三年日治時期興建的埔里水道水源地，封閉五十年後變身再出發，由自來水公司和林業試驗所合作營造為生態文化園區，修復百年水閥室外，園區生態園區生態豐富，有珍稀台灣特有種羅漢科植物「桃實百日青」，也是稀有纖紅蜻蜓、台灣白魚的復育棲地，並發現消失五十年的「台灣大頭泥蜂」棲地，該園區未來將採預約導覽參觀。

埔里第一淨水場的前身是埔里水道水源地，日治時期是地方重要的民生供水設施，一九七六年封閉，埔里鎮長廖志城、前行政院中部服務中心執行長蔡培慧，二〇二二年向行政院爭取該場域闢建親水共融公園，時任行政院長蘇貞昌踏勘後即責成自來水公司規劃施設。

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自來水公司委託林業試驗所規劃為文化生態園區，園區內的植栽和景觀已大致完成，百年的水閥室等水文化設施也修復，昨日自來水公司邀請公所、鎮內國中小校長實地探訪，未來該園區將採預約導覽方式，惟開放時間和預約方式，自來水公司會再宣佈。

園區內的自然生態豐富，有許多珍貴老樹，包括珍稀台灣特有種「桃實百日青」，以及叢生型巨竹都很吸睛。導覽人員也指出，五十年前被記錄過後來未再現蹤的「台灣大頭泥蜂」，也在園區內發現其棲地，讓工作人員大為興奮。

埔里水道水源地的水閥室修復後重現。（記者陳鳳麗攝）

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