台中海線輔具中心女員工輕生 議員要求重新查

台中民進黨市議員江肇國（右二）揭露，市府委外的海線輔具中心一名女員工輕生。（記者蘇金鳳攝）

民進黨議員江肇國昨天在市議會揭露，社會局委外經營的台中市海線輔具中心有一名女員工，在今年的大年初二到辦公室燒炭輕生，遺書內容寫下有做不完工作，產生自我否定而走上這條路，社會局雖有調查，但找不到原因，而且市長盧秀燕還不知情，更痛批合約量服務量KPI製定就是錯誤，要求重啟調查，不要讓勞動部勞發署悲劇再發生。

社會局︰委外經營 調查資料已提供家屬

市長盧秀燕表示，並未有人向她通報；社會局長廖靜芝表示，海線輔具中心是委由私立家寶社福基金會承辦，事件發生後馬上調查，該名女員工受僱基金會，已工作五年，其他員工有接觸，並無任何異樣，也未跟雇主反映，勞工局也有進行勞檢，去年加班時數整年十六小時，此案也由副市長賴淑惠親自主持跨局處會議進行調查並與家屬開協調會，相關調查資料已提供家屬說明，社會局非常遺憾。

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議員江肇國痛批市府調查此事件後，說女員工沒有過勞、沒有過度負荷，但社會局跟該單位的年度合約三千五百件，事後回調有五千三百多件，多出一五三％。

江肇國指出，社會局跟輔具中心所擬具合約只依海線身障人口，但中心服務對象還有高齡及意外者，不是用身障人數預算，痛批「合約量服務量KPI製定就是錯誤」。他要求市府重啟調查，並重視建設局及都發局因人力不足員工過勞的情形。

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