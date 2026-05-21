台中LaLaport爆偷拍 22日起稽查百貨業

台中東區LaLaport驚爆有賣場監視器疑對準更衣室拍攝，台中市長盧秀燕廿日宣佈，將全市十七家也有更衣行為需要的百貨及大賣場列為台中「反針孔擴大聯合稽查專案」第四類稽查對象，並自廿二日起全面清查；多名議員質疑先宣佈再稽查恐打草驚蛇，讓不肖人士有時間提早因應，稽查恐淪形式，收不到打擊犯罪效果。

包括大賣場等17商家列稽查對象

台中多家百貨公司均強調，平時均注重消費者隱私，中友百貨在有同業傳疑偷拍事件後立即清查全館監視器，均一切正常使用；台中廣三SOGO百貨則強調，全館監視器均有再次巡視過，也全合乎規定，確保消費者隱私；台中新光三越則指出，除每個月定期進行全館反偷拍偵測，將再加強公共空間與各專櫃巡檢頻次。

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議員質疑先宣佈恐打草驚蛇 將淪形式

台中東區LaLaport驚爆疑偷拍事件，盧秀燕指出，事件已移送法辦，考量百貨公司有很多試穿地方，可能成偷拍熱點，已指示相關單位擴大稽查，除目前已展開稽查的三百多家醫美診所、運動場館及三溫暖業外，包括百貨公司、大賣場等十七家均有更衣需求的場所，將增列為第四類稽查範圍，將自廿二日起擴大稽查，盼杜絕不法行為。

不過，包括台中市議會民進黨團總召周永鴻與議員蔡耀頡質疑，台中市之前大動作宣佈啟動反針孔稽查行動，但宣佈後事隔多日才出動稽查，這次擴大查百貨業也是先宣佈，廿二日才開始查，恐打草驚蛇，應突襲稽查才能奏效。

盧秀燕則強調，中央也是以相同模式辦理，她另強調，稽查目的在杜絕歪風，不是為「守株待兔」讓不法人士繼續偷拍，市府啟動專案後就會排期程稽查，有嚇阻作用。

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