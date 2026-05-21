三班護病比明年520分階上路 醫療機構設置標準拚月底前預告

三班護病比明年520分階上路，衛福部拚5月底前預告「醫療機構設置標準」修正草案。（資料照）

三班護病比正式納入「醫療法」，總統賴清德宣示，新法明年五月廿日起分階段上路，衛福部也規劃調整「醫療機構設置標準」。衛福部醫事司指出，因三班護病比入法後，上路時間與方式經許多爭議與調整，醫事司以月底預告修正草案為目標。

為減輕第一線護理人力負擔，三班護病比已修入「醫療法」，衛福部原考量填補人力缺口仍需時間，規劃設置二年緩衝期，引發部分護理團體及人員反彈。

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賴總統於五月十二日國際護理師節慶祝活動宣示，採明年分階段實施上路做法。衛福部長石崇良提到，第一階段往醫學中心先行方向討論，實際做法會再與護理團體討論。

醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部自總統宣示後，持續就護病比分階段上路方案、各階段適用場域等進行資料收集與討論，目前仍在處理程序。

劉玉菁說，預告草案內容應包含各階段的總體樣貌，應載明各階段適用對象，醫事司會努力在五月底前預告「醫療機構設置標準」修正草案，並訂定恰當的預告時間。

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