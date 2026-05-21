搶救少子化》社會「厭童」風氣 年輕人不敢生養

不敵少子化浪潮，新竹市府宣布從115年度起分3年3階調降國小班級數到28人。（記者洪美秀攝）

民團：現金只是止痛藥 鼓勵男女共同育兒才治本

總統賴清德、行政院長卓榮泰宣布新一波少子女化對策，民團有肯定有提醒，如肯定引領企業轉型友善育兒職場，但提醒補貼現金不會改變結構性問題，「只是止痛藥，沒有動手術」，應鼓勵男女共同育兒，改變社會「厭童」風氣，讓年輕人敢生敢養。

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托育及就業政策催生聯盟表示，肯定政府大幅改革育兒假與職代津貼，引領企業轉型成友善育兒職場；有關〇至十八歲的每月五千元津貼，雖不反對，但提醒波蘭已有類似政策，其生育率僅回升〇．一，過兩年又下滑，發錢不會改善結構性問題，要學習國外男女「共同照顧」的性別平等觀念，才是治本。

帶小孩上街 常面臨排擠或不能出聲

台灣親子共學教育促進會理事李佳紜表示，新世代族群更在意社會不平等、勞工過勞等現象，補助無法解決育兒根本問題，「補助提升，但開銷也變大」，同時社會環境不友善，家長帶小孩上街，面臨排擠或小孩不能出聲等壓力，甚至遭批評「不會養就不要生」等，親子家庭壓力非常大，都需要政府帶頭倡議友善親子文化。

「有孩子也滿好的」 讓年輕人打開心胸

台灣魯冰花教育智庫執行長吳福濱則說，〇至十八歲五千元成長津貼，是不錯的新措施，但育兒並非只有錢的問題，應思考如何打開年輕人心胸，提供「結婚也不錯」、「生小孩不是辛苦工作」、「有孩子也滿好的」等觀念，讓其明白育兒的將來必有所得。

針對中央政府宣布新一波少子女化對策，托育盟肯定政府面對結構性問題，但提醒育兒性別平等，讓男性實際參與幼兒照顧，男女共同育兒才是治本。（資料照）

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