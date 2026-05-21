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    首頁 > 生活

    搶救少子化》政府挺到18歲 朝野立委多支持

    2026/05/21 05:30 記者林欣漢、陳治程、林哲遠／台北報導
    針對總統賴清德520就職演說，行政院長卓榮泰說明執行的細節。（記者謝武雄攝）

    針對總統賴清德520就職演說，行政院長卓榮泰說明執行的細節。（記者謝武雄攝）

    因應少子化，立法院國民黨團十八日主張〇到十五歲每月五千元育兒補助。不過，總統賴清德昨天宣布，政府決定提供〇到十八歲的成長津貼，每人每月五千元。國民黨團表示，只要行政部門有提出法案，國民黨團一定全力支持。

    立法院民進黨團副幹事長陳培瑜表示，年輕世代需要的是實質的後盾，「我們努力為孩子打造更好的教育環境，但這一切的前提，是我們必須擁有一個和平、民主且主權獨立的台灣。」陳強調，從友善職場、婚育宅到養兒育女各項支持，都是國家對年輕父母的承諾。

    民眾黨主席黃國昌則說，在野黨過去這半年針對少子化提出的政見、法案，「很高興賴清德總統終於看見了」。但黃也批評，賴如今拋出此議題，凸顯民進黨過去在少子化危機上的表現「一塌糊塗」，不只少子化辦公室連成立都沒成立、花四千多億元以後仍讓出生率全球最低。

    國民黨團表示，黨團十八日還有提出「〇到六歲，孩子健保免費」、「〇到六歲，每半年托育補助二萬元，全年四萬元」，希望賴政府對其他兩項政策，也能一起支持。

    國民黨立委謝龍介說，少子化是國安危機，台灣生育率是全球倒數，希望政府對症下藥，透過補貼讓婦女敢生第二胎、第三胎。

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