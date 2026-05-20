北市民眾反映垃圾廚餘隨處堆 議員質疑防鼠宣導不彰

台北市產業發展局、市場管理處昨在議會財政建設委員會進行鼠患防治專案報告。民進黨籍議員何孟樺說，市府已召開六次府級會議，依然有民眾陳情垃圾、廚餘隨處可見，質疑宣導力度不彰。產發局長陳俊安回應，將對市場攤商、餐飲業者進行兩個月宣導期，後續將依《廢棄物清理法》開罰，連罰三次即移請衛生局列為食安疑慮廠商。

產發局：宣導期後廚餘未加蓋將開罰

何孟樺表示，市場處針對攤商加強輔導，要求垃圾不落地、廚餘桶加蓋等，但仍有民眾反映可見垃圾隨處堆放。陳俊安說明，已對夜市、攤集場、市場進行為期兩週的宣導，攤商在打烊後，需自行清理廚餘，若要等清運公司處理，廚餘桶需加蓋密封，商業處上週也發函餐飲業者，執行廚餘桶加蓋密封作業。

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陳俊安表示，兩個月宣導期結束後，若廚餘桶未加蓋，或將廚餘放門口，就會依《廢棄物清理法》開罰，連續開罰三次，移請衛生局列為有食安疑慮的廠商，並進行公告。

環保局說明，餐飲業、攤商未依規定將垃圾、廚餘排出落地造成污染地面，將裁罰兩千四百元至六千元，若未加蓋可罰三千六百元至六千元。

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