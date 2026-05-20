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    首頁 > 生活

    《川習會後 川普丟中方禮品》雙城論壇贈禮 簡舒培促查有無竊聽器

    2026/05/20 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北市長蔣萬安預計六月到新加坡接受「李光耀城市獎」特別獎頒獎，至於台北—上海「雙城論壇」何時辦，市府表示尚未有確切日期。民進黨籍議員簡舒培指出，美國總統川普將中方準備的禮物全都丟掉，英國也曾發生中方禮品藏竊聽器，關切歷屆雙城論壇中方送的禮品現況及資通訊安全；市府表示，都放在市長辦公室，秘書長王玉芬允諾做好資通訊安全。

    蔣萬安6月出訪新加坡

    市議會民政委員會昨進行無菸城市、國際各城市交流、雙城論壇成效等多項議題專案報告，國民黨籍議員秦慧珠關心蔣萬安出訪行程及雙城論壇的安排；副秘書長兼國際事務委員會執行長俞振華表示，蔣預計六月到新加坡接受「李光耀城市獎」特別獎頒獎，雙城論壇舉辦時間仍在溝通協調中，尚未有確切的時間共識。

    簡舒培提到，川普將中方準備的一次性手機、禮物全丟到垃圾桶，英國也曾發生中方送的茶具藏竊聽器，詢問歷屆雙城論壇中方送的禮物現況？市府表示，先做政風登記後送回首長辦公室。簡舒培進一步要求警察局清查是否有竊聽設備，王玉芬允諾會做好資通訊安全。

    簡舒培進一步提到，市府辦了兩屆的國際城市論壇，第一年用體育局世壯運的經費，第二年用資訊局智慧城市的錢，要求市府應比照雙城論壇每年辦、每年編經費；俞振華表示，兩年執行成果不錯，明年秘書處會編列兩百萬預算推動。

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