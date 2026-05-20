北市40億價購153戶捷運聯開宅顧婚育族 議員籲兼顧長者

台北市政府今年追加預算四十億元價購捷運關渡站等五站的聯開宅作為「幸福住宅」，合計一五三戶，盼吸引青年族群留居。（捷運局提供）

秦慧珠批分配不公 「青銀換居」長者嫌偏遠 都發局允檢討資源配置

台北市政府今年追加預算四十億元，價購捷運關渡、龍山寺、港墘、辛亥與中山站的聯開宅作為「幸福住宅」，合計一五三戶，試圖減輕青年夫妻負擔。議員秦慧珠認為分配方式不公平，全市六十五歲以上人口佔廿四％，長者的權益應納入考慮；議員詹為元也提醒，社會住宅浴廁防長者跌倒的扶手設置不一，缺乏統一規定，應在未來的新建案中納入標配。都市發展局長簡瑟芳允諾檢討資源配置，並盡快開會討論加裝扶手可行性與標準化設計。

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5站「幸福住宅」 提供青年居住

捷運工程局昨至議會交通委員會專案報告捷運聯開宅處分案，提到台北市境內三房以下且四十坪以下，由市庫挹注住宅基金四十億元，配合聯開宅租期，以市價分年價購作為社宅使用，包括關渡站六戶、龍山寺站十一戶、港墘站十八戶、辛亥站卅七戶、中山站八十一戶，合計一五三戶，作為提供青年、婚育家庭居住的「幸福住宅」。

秦慧珠質詢都發局長說，一五三戶全轉作「幸福住宅」對長者不公平、也不周延，「不能有一個幸福的老年嗎？」建議擴增「青銀換居」房型。她認為，「青銀換居」媒合率低，長者反映是因社宅偏遠不符所需，但聯開宅都在捷運站邊，適合長者居住。在超高齡社會與少子化浪潮下，部分社宅優先供給經濟弱勢、青年和育有年幼子女的家庭，也應重視長者的居住權，通盤檢討政策，別讓老人淪為「弱勢中的弱勢」。

詹為元促防跌扶手列社宅標配

詹為元也說，長者入住社宅比例約十％至廿％，研究顯示浴廁濕滑是長者最容易跌倒的地方，但社宅浴廁沒有統一防滑或適合長者的規劃，即便有無障礙房型，長者也不一定申請得到，認為應將浴廁扶手列入未來新建社宅的基本配備，其他住戶也用得到。

都發局長︰研議加裝可行性

簡瑟芳表示，價購的聯開宅規劃作「幸福住宅專案計畫」資源，在交通便捷的地點提供穩定且可負擔的住宅，協助新婚及育兒家庭兼顧就業與家庭照顧需求，強化青年族群留居台北的意願。長者居住需求會透過社宅、青銀換居等既有方案因應，後續將就整體住宅政策與社宅資源分配角度，持續檢討並照顧各族群的居住需求與資源配置。另會盡快開會討論社宅浴廁加裝扶手的可行性與標準化設計。

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