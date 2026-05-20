打造休閒廊帶 1.25億改造北港溪高灘地

北港溪高灘地共融環境改善工程開工動土。（記者黃淑莉攝）

雲縣府自籌經費 五河署供地 優化停車空間、增設景觀廁所、遊戲場

北港鎮朝天宮每年吸引上千萬人次造訪，停車位和如廁是最大問題，為解決困擾同時優化北港溪高灘地水岸環境，打造多功能休閒廊帶、帶動地方觀光，雲林縣府自籌一．二五億元辦理「北港共融環境改善工程」，優化現有停車空間、新設遊戲場、景觀廁所，預計明年八月完工。

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工程自女兒橋延伸水道頭園區

縣府水利處指出，工程範圍涵蓋北港河堤外高灘地，自女兒橋延伸至水道頭文化園區，分為A、B、C三大區域，依據各區位條件與使用需求分區設計與建設。A區緊鄰女兒橋，主要工程將過去的停車空間，以綠色工法優化，並設置一處堤外往堤頂的越堤道路，強化堤內外交通動線。

朝天宮附近設滑草場、寵物公園

B區靠近朝天宮，是這次工程重點，包括新設各類遊具及特色滑草場、溜滑梯等遊戲場，還有泵道場、寵物公園、體健設施及景觀廁所等，並增設兩處越堤道串聯堤內外動線，打造全齡友善的休憩環境；C區鄰近水道頭文化園區，設置草坪劇場作為多功能活動場域，可做為燈會、風箏節等大型活動場地。

縣長張麗善指出，工程經費全部由縣府自籌，感謝水利署五河分署同意土地使用，考量高灘地防救災及治水，灘地上的建構物是可移動的，完工後成為北港重要的休憩亮點，不僅提升居民生活品質，也能帶動觀光發展。

北港鎮長蕭美文說，北港朝天宮每年吸引逾千萬人次造訪，北港溪高灘地優化，提供在地民眾、遊客休憩，並可解決停車及如廁問題，可以帶動香客變遊客，遊客變常客。

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