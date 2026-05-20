40組團隊 台南管樂藝術季週六登場

台南管樂藝術季本週六登場。（記者吳俊鋒攝）

「吹想南瀛」為主題 新化演藝廳揭開序幕 將帶來33場演出

深受樂迷喜愛的「台南管樂藝術季」又來了，今年度活動二十六日週六起將在新化演藝廳揭開序幕，系列節目為期三個月，來自十一縣市、四十組精英團隊齊聚，預計帶來卅三場演出，參與陣容堅強，除扎根地方的校園管樂隊伍外，也集結由各界職人組成的社會團體，展現國內管樂文化跨越年齡與世代的深厚能量。

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有校園管樂隊 並集結社會團體

二〇二六管樂藝術季的主題為「吹想南瀛」，廿三日由新化國小管樂團的《童年享樂》打頭陣，活動持續至八月下旬，每週六、日都安排團隊演出，包含在新化演藝廳主舞台的廿六場，以及新化演藝廳大廳的七場音樂沙龍，市府也推出「集點換禮」，鼓勵民眾順遊附近的公會堂、武德殿、街役場與日式宿舍等指定文化場域，今年更有「廳貓」將驚喜現身。

演藝廳廳貓「淑芬」擔任親善大使

南市文化局昨天為管樂藝術季熱鬧宣傳，以「吹動全台管樂魂」為號召，邀請各界屆時共襄盛舉，專委方敏華說，今年活動主視覺也暗藏驚喜，邀請大家喜愛的新化演藝廳廳貓「淑芬（YUMI）」擔任親善大使，化身為充滿魅力的「喵星樂手」，增添活潑的親民氣息。

方敏華強調，今年藝術季從徵選啟動以來，就展現強勁的文化號召力，各縣市報名踴躍，經評審委員嚴謹遴選後，四十組精英團隊脫穎而出，橫跨國小、國中、高中至大專院校與社會團體，完整串聯台灣管樂教育從校園扎根到社會推廣的傳承脈絡。

今年持續以「藝術生活化」為策展核心，希望讓管樂走出傳統表演殿堂，自然融入民眾日常生活，打破一般人對藝文活動嚴肅、遙遠的既定印象，在府城巷弄與歷史場域中尋覓樂音，並感受城市獨有的人文風情。

薩克斯風專業團隊 6月27日輪番登台

為呈現管樂多元而迷人的魅力，特地在六月廿七日推出主題活動「薩到大目降」，當天由四組風格鮮明的薩克斯風專業團隊輪番登台，帶來各具特色的精彩演出，讓音樂化身連結情感，以及城市記憶的重要媒介。

「薩到大目降」活動，邀請薩克斯風團隊演出。（記者吳俊鋒攝）

新化演藝廳的「廳貓」將驚喜現身。（記者吳俊鋒攝）

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