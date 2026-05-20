民進黨竹縣議員竹北東區初選 採全民調

二〇二六年地方選舉，新竹縣議員以第二選區的竹北市東區最為競爭，民進黨新竹縣黨部黨內初選歷經四次協調，昨天六位擬參選人達成共識，同意採全民調的方式一較高下，黨部預計於六月初進行電話民調，決定四位提名人選。

議員除了第二選區，第三選區湖口擬提名一人，但除了何建樺爭取連任，以及前議員余筱菁回鍋參選；經協調後，考量湖口有一席婦女保障名額，決議開放參選。前述兩項決議將報請黨部執行委員討論，通過後呈報中執會同意備查。

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民進黨新竹縣黨部五月初辦理地方選舉提名登記；其中，縣議員第二選區竹北市東區預計提名四人，但有六人完成登記，除了爭取連任的議員歐陽霆、蔡蕥鍹，還有邵啟月、陳禹同及范格菱等三名竹北市民代表轉換跑道，以及政壇新人、竹北市長鄭朝方秘書蘇愛婷，形成六搶四的競爭局勢。

黨部表示，經由選對會主席蘇仁鑑主持、歷經四次協調會，議員第二選區六位擬參選人同意，決議以民調決定四位提名人選，民調公司預計下週召開說明會，民調時間預計六月一日到五日之間進行，表定五日確定，得票率、支持度前四高者，可望獲得黨的提名。

據悉，由於民進黨竹北市長人選尚未確定，外傳若鄭朝方挑戰縣長選舉，不排除由現任議員投入、但也可能由中央指派空降，各種揣測，讓竹北東區議員的提名格外受矚目；四次協調過程，六人一度意見分歧，有人主張民調、有人支持開放參選，昨敲定採全民調。

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