再提福利政見 莊競程：第1胎津貼5萬

民進黨新竹市長參選人莊競程將設政見「許願池」，其中生育津貼部分，第一胎生育津貼將從三萬元提高到五萬元。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市長參選人莊競程獲徵召後，不到一個月已提出多項福利政見，包括在不影響財政情況下，明年就普發每位市民每人一萬元，同時六十五歲以上長輩的健保免費，且敬老愛心卡從每月八百點增加到一千兩百點，未用完可累計在一年內使用完。莊競程說，接下來會設政見「許願池」，歡迎市民許願各項政見，他會逐一評估後，為市民兌現願望。

第2胎10萬、第3胎15萬 鼓勵年輕人生養

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莊競程說，當選後市民生第一胎就提供五萬元生育津貼，第二胎十萬元，第三胎十五萬元，若是雙胞胎就一次補助廿萬元生育津貼，鼓勵年輕人敢生能養。他提出六十五歲以上長輩健保免費的政見，獲高虹安市府跟進，接下來他會提出更多有感的社福政見，高虹安做不到的，由他來做。

他說自己具備台大生醫工程博士的專業，有理工及科技人背景，符合竹市竹科產業條件，加上有在竹市交大教書等淵源與資歷，期待透過在立法院及行政院的歷練，讓竹市再次躍起。接下來他會繼續推出多項政見，要讓竹市不僅是科技城，更是幸福有感城市。

設政見「許願池」 要為市民兌現願望

立法院藍白立委近期針對《選罷法》第廿六條提案修法，民眾黨提案把「受易刑處分者」也與「受緩刑宣告者」同列入不受參選限制內，外界認為這是藍白為高虹安的誣告官司解套，目的是幫高虹安排除參選的障礙。對此莊競程認為，高虹安應是對自己的誣告官司沒信心，才會急著企圖以立法干預司法，但這是對國家立法與司法的傷害，藍白兩黨淪為替個人修法，相當不可取。

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