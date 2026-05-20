台鐵平鎮臨時站 民代促爭設跨站天橋

台鐵平鎮臨時站將於今年10月啟用。（鐵道局提供）

張善政籲中央儘快核定經費 鐵道局：須市府及台鐵公司共同協調確認

台灣鐵路公司平鎮臨時站預計今年十月啟用，地方發現臨時站出入動線都在東側，西側居民要搭車得繞道近一公里，嚴重衝擊通勤效益，市議員陳韋曄昨在議會定期會市政總質詢時，遞交鄉親連署的意向調查書給市長張善政，促爭取興建「跨站人行空橋」；張善政答稱，市府正向中央據理力爭將天橋延伸至站外，並點出關鍵在經費，呼籲中央儘快核定。

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從西側進站多繞1公里 通勤不便

交通部鐵道局官員回應，增設人行天橋涉及用地取得、周邊交通整合、工程經費分擔、營運管理及維護等事項，必須由市府及台鐵公司共同協調確認。

陳韋曄表示，平鎮臨時站肩負分擔中壢火車站通勤壓力的重任，未來每日旅運量預估可達五千五百人次，目前的進出站動線全在東側「新富一街」，西側榮興街居民若要搭車，要繞行環南路或振興西路地下道，步行距離拉長六百至九百公尺，平白浪費九至十三分鐘，若數千名旅客被迫擠在單一出入口進出，將導致新富一街周邊交通大癱瘓、人車交織衝突不斷。

10月啟用 新富一街恐交通大亂

陳韋曄說，地方期盼車站能設跨站天橋串聯東西兩側，這樣不僅能有效分散人流，更能將車站服務範圍擴大卅％，納入更多住宅區，節省通勤旅客寶貴時間，立委呂玉玲已在中央邀集鐵道局協調，爭取將此意見納入桃園鐵路地下化整體計畫。

張善政表示，此案關卡在於桃園鐵路地下化計畫修正案預算增加至一千八百億元，尚未獲行政院核定，導致鐵道局對於延伸工程的經費支應較為保留，天橋屬於車站設施的一部分，應由中央支應經費及負責施工，市府會請立委向中央爭取約七千六百萬元的經費撥付，並配合出站後的人行道及土地銜接處理。

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