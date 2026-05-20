提升海線醫療 白沙屯媽祖醫院開工

白沙屯媽祖醫院動土，總統賴清德到場主持動工儀式，工程估兩年完工。（記者蔡政珉攝）

賴清德大力支持苗栗醫療建設 第一期中央負擔21億元 預計兩年完工

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院，昨舉行開工動土典禮，工程預計兩年完工；總統賴清德等人到場主持動工儀式，除表達對童綜合醫院深耕偏鄉的感佩，更恭喜苗栗鄉親「三喜臨門」醫療升級。

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導入AI醫療科技設備 設35病床

童綜合醫院表示，位於拱天路與苗三十二線處的「白沙屯媽祖醫院」，將興建地上五層、地下二層。院內將導入具備智能化自動化的AI醫療科技設備，設置三十五床急性一般病床，並擁有廿四小時急診室、內外婦兒等各科門診、手術室與內視鏡檢查室，同時設立復健中心。未來將大幅縮短海線居民急重症就醫的車程與成本，造福苗栗與高齡弱勢族群。

通霄鎮拱天宮媽祖，昨一早就起駕到會場，見證這項守護地方健康的重大建設動工。

童綜合醫院建新院 急重症免赴外地

童綜合醫療社團法人董事長童敏哲指出，童綜合醫院長期深耕偏鄉醫療服務，始終秉持企業社會責任與關懷海線偏遠地區民眾健康的精神。這次在白沙屯籌畫設置新院，期盼建立後能實質提高苗栗鄉親就醫的可及性、提升緊急醫療傷病患者的即時治療，進而減少鄰近民眾往外地就醫的醫療成本。

賴清德指出，上任後便積極交代行政院大力支持苗栗的醫療建設；並恭喜苗栗醫療迎來「三喜臨門」的階段性成果；第一期為中央全額負擔二十一億元，擴建部立苗栗醫院的急重症醫療大樓，另外還有部苗預計興建的放射治療中心；第二期則是今年一月動土、具備準醫學中心規模的大千醫院竹南分院；第三期即是昨日動工的「白沙屯媽祖醫院」。

總統籲鍾東錦助總預算案通過

鍾東錦致詞時細數任內醫療建設進展，隨後話鋒一轉，指苗栗縣仍遭財政控管，當場向總統賴清德爭取經費。賴清德則回應，中央政府總預算案仍未通過，希望鍾東錦等地方首長應發揮影響力，協助預算案通過。

鍾東錦事後受訪時坦言，「有點不太舒服」，他說，因為總統是醫生，如果要開藥方，一定要開對藥。鍾強調，立法院預算未過，行政院應主動與立法院溝通，跟縣市長是否表態並無很大意義。

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