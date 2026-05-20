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    首頁 > 生活

    虎山巖金針花吸客 鄉長參選人葉繼元提車宿露營

    2026/05/20 05:30 記者湯世名／彰化報導
    虎山巖金針花海吸引爆滿遊客賞花，成全國知名景點。（記者湯世名攝）

    虎山巖金針花海吸引爆滿遊客賞花，成全國知名景點。（記者湯世名攝）

    彰化縣花壇鄉虎山巖金針花今年邁入第九年，三十萬朵金針花吸引全國各地遊客入園賞花，商機無限，民進黨花壇鄉長參選人葉繼元昨天喊出「車宿露營」概念，規劃合法車宿露營區，結合金針花海、宗教文化與花壇景觀，發展深度旅遊與慢活觀光，讓遊客不只是白天賞花，更願意留下來住宿與消費，「讓花壇從短暫停留變成值得停留」。

    葉繼元昨天在虎山巖舉行記者會，縣議員李成濟、楊子賢、莊陞漢、彰化市長林世賢及鄉代葉尚雯、陳新興等多人出席相挺。葉繼元指出，二〇一八年時任鄉長李成濟種植金針花海後，至今已成為台灣極具代表性的觀光亮點，歷年累積吸引超過百萬人次遊客造訪，今年母親節週末人數突破五萬人次，帶動地方小吃、美食、農產品，形成熱絡的觀光經濟。

    他提出該區未來改善與升級方向，包括改善停車空間不足問題、強化假日交通疏導與接駁規劃、增設休憩區、遮陽設施與觀景平台、建立完整導覽地圖與多語系觀光資訊、規劃夜間燈光藝術與夜間賞花環境、串聯鄉內景點形成花壇觀光路線、推動花季國際行銷、建置乾淨友善的公共廁所與親子空間、發展文化體驗與慢活旅遊。

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