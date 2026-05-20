台21線環潭公路 猴子成群逛大街

省道台廿一線環潭公路赫見猴子大軍壓馬路。 （民眾提供）

日月潭地區生態豐富，過去在環湖步道可見猴群出沒，昨有民眾開車經過省道台廿一線環潭公路，竟在頭社路段赫見超過卅隻台灣獼猴過馬路，大軍壓境之姿令民眾嚇一大跳。對此，公路局埔里工務段表示，將觀察該路段是否有猴群常駐棲息，若確認有棲地將增設提醒告示，確保動物與用路人安全。

公路局︰若確認有棲地 將設告示

民眾表示，過去在環潭步道常見台灣獼猴覓食，另在台廿一線環潭地區也有見過，但都沒看過像這次如此大陣仗的獼猴，經觀察猴群是分批過馬路，行進時不只路面上有，燈桿上更是一整排，一次大約六、七隻，前前後後超過卅隻。

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由於猴子大軍過馬路位在寬闊的頭社四線道路段，因往來車速較快，希望公路單位可設置相關告示牌，除能避免動物遭路殺，也能保障機車騎士與汽車駕駛人行車安全。

埔里工務段指出，台廿一線環潭公路先前在有動物出沒的路段，都會設置當心動物的提醒告示牌，至於在非屬潭畔路段的頭社地區，則未有相關告示，此次有民眾目睹大量猴群過馬路確實罕見，不排除當地可能有族群棲息，將進一步調查了解，如確有固定的獼猴族群，就會設置告示牌，並提醒民眾行經相關路段應放慢車速，維護動物與行車安全。

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