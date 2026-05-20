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    首頁 > 生活

    台中前環保局長下台 遭爆續用公務車

    2026/05/20 05:30 記者蘇孟娟／台中報導

    台中市去年爆非洲豬瘟，因被查出養豬場根本未依規定蒸煮廚餘等防疫疏失，環保局挨批監督不力，前環保局長陳宏益因此下台負責，轉任市府技監，台中市議員何文海昨爆他竟續用環保局公務車跑攤，下台負責根本假的；陳宏益指出，因針對廚餘處理有需釐清的重點須收集資料，附近交通不便，簽呈向環保局借車，一切依法使用，「我不缺這一點錢」。

    陳宏益︰簽呈借車 一切依法使用

    但公務車已在何文海質詢前一天歸還，何文海要求政風處查察，政風處表示會調查。

    何文海昨在議會總質詢時指出，陳宏益非洲豬瘟處理不力下台，還因此被監察院彈劾，台中市長盧秀燕表面說懲處，卻讓陳宏益去佔技監職務享福利，盧團隊年底就要卸任，近來他接獲來自環保局內部投訴，指陳宏益下台後出任市府技監，竟還以「調查非洲豬瘟」名義，繼續使用環保局公務車，甚至他先前擔任環保局長時把文山焚化廠內的展覽館當行館，免費使用裡面的冷氣及水電，甚至也繼續前往使用。

    陳宏益昨到議會備詢則強調，因監察院將彈劾案移送懲戒法院，針對廚餘處理有諸多需釐清的重點，需收集資料，附近交通不便下簽呈向環保局借車，多在文山焚化爐周邊行動，需要自費部份他都自費，一切依法使用，不過還車就在議員質詢的前一天，讓何文海質疑也未免太巧了。

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