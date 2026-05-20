台中綠美圖掛大紅字 引發正反議論

綠美圖鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」紅字創作，鏡面水池浮現倒影。（台中市文化局提供）

有民眾譏「一個復古KTV感覺」 市府︰是藝術作品

台中綠美圖由市府自籌，總興建經費三十二億元，民眾發現大廳中央鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」五大紅字，畫面醒目引發正反喜好議論，支持者稱請尊重展品，也有民眾譏稱完全不符金點「年度最佳設計獎」文化森林流動風格，中市府文化局強調，燈光文字裝置，為克羅埃西亞藝術家內莉・魯日奇（Neli Ružić）作品，特別改以中文版本呈現，更貼近本地觀眾感受。

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高掛「來不及放棄」支持者稱尊重展品

綠美圖大廳高掛「來不及放棄」紅字，最近引起網路討論，由於畫面略顯突兀，鏡面水池浮現倒影引發正反愛好論戰，支持者稱這是展品，請不要引用炎上式標題，也有民眾以為是AI改圖，沒想到是真字，譏諷「一個復古KTV的感覺」，也有民眾認為綠美圖整體風格跟這五個字的表現不搭，如果真的是展覽，也應加強說明。

燈光文字裝置 克羅埃西亞藝術家展出

台中市文化局指出，燈光文字裝置「來不及放棄」（It is too late to give up），為克羅埃西亞藝術家內莉・魯日奇作品，與台中市立美術館「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」共同展出，特別改以中文版本呈現，更貼近台灣觀眾語境與感受。

文化局說，作品使用紅色燈光，並非以「裝飾性」為主要目的，希望透過強烈、直接甚至有些突兀視覺感，傳達充滿不確定性時代，提醒人們彼此支持與陪伴，既像一句提醒，也像一句對彼此鼓勵。

綠美圖從昨天（十九日）起開始採售票入場，首次售票特展「熱暑人︱熱／暑的文化與當代藝術」，全票要價一百元，吸引民眾買票參觀全球十六國、五十件跨國作品，參觀民眾說，從不同文化視角感受「熱」感受，值得花錢參觀。

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