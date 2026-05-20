新北蘆社大橋 可行性評估最快年底完成

蘆北計畫預留45米道路設置蘆社大橋。圖為蘆洲都市計畫南北側農業區空拍圖。（新北市城鄉局提供）

侯友宜強調一定會蓋 議員憂台北社子島開發卡關拖累

國民黨新北市長參選人李四川提出蓋「蘆社大橋」政見，連接新北市蘆洲區與台北市社子島，盼改善交通並促進產業發展。新北市議員李余典昨質詢表示，台北遲遲搞不定社子島端開發，蘆社大橋何時才能興建？市長侯友宜強調，「蘆社大橋未來是一定會蓋的」；工務局長馮兆麟說，四月廿日已完成可行性評估期中報告審查會議，將修正報告。

請繼續往下閱讀...

預留45米道建橋 接蘆洲民義街往北路廊

李余典指出，李四川說要把新北市的科技人才透過蘆社大橋送到北投士林科技園區科技大廠輝達的門口，即便蘆洲南北側農業區都市計畫通盤檢討案有預留蘆社大橋空間，但社子島開發從歷任台北市長郝龍斌、柯文哲持續卡關到現任市長蔣萬安，台北市府五月才通過細部計畫，預計六月提送內政部審議，該案至今仍面臨區段徵收、居民抗爭、環評訴訟等問題，蘆社大橋何時才能落地？

侯友宜、馮兆麟表示，四月廿日已辦理蘆社大橋可行性評估期中報告審查會議，將依照專家意見修正報告；蘆社大橋將預留輕軌廊道，蘆洲北側都市計畫也預留卅米東西向道路，可銜接三重區五華路、集賢路、三信路口，供五泰輕軌使用，並預留四十五米道路設置蘆社大橋。新建工程處補充，目前規劃蘆社大橋新北端擬銜接蘆洲民義街再往北延伸的路廊。

李余典追問，蘆社大橋可行性評估通過後，是否可與蘆南蘆北開發案一起推動？此案攸關民眾最關心的蘆洲萬坪醫院建設、舊社區容積率提升等議題。

侯友宜回應，「這一定是要同時進行」，蘆社大橋可行性評估報告若今年底可以完成最好，蘆南蘆北案年底將會有較明確的方向，此案不會影響蘆社大橋可行性評估。

蘆南蘆北開發 評估三重果菜市場是否搬遷

城鄉發展局補充，蘆南蘆北開發案經內政部都市計畫委員會去年十月決議，要求三重果菜批發市場選址加強評估，再續行都市計畫法定程序，案件目前已退還市府，農業局正在整合意見，評估果菜市場是否搬遷。

另外，連接新北市淡水、八里區的淡江大橋十二日通車，橋上自行車道規劃可連接淡水金色水岸、八里左岸自行車道。市議員李宇翔昨質詢關心「台六十一線沿海自行車道（下罟子至林口發電廠段）」進度，盼串聯北海岸低碳觀光動線。侯友宜說，上週已與中央相關單位會勘，短期目標是找出可行的路廊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法