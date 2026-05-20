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    首頁 > 生活

    基隆爆漢他病例 謝國樑挨批防疫慢半拍

    2026/05/20 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆出現漢他病例，環保局加強清溝、清桶和消毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆出現漢他病例，環保局加強清溝、清桶和消毒。（記者盧賢秀攝）

    基隆市爆出漢他病毒個案，環保局清潔隊昨加強夜市周邊道路清溝、清桶及消毒投藥，市府庫存老鼠藥今將開放里長和民眾到區公所領取。市議員曾怡芳、吳驊珈質疑，上週已要求市府落實防疫工作，卻不見加強宣傳，如今出現病例，顯示防疫慢半拍。基隆市長謝國樑說，市府以最快速的行動防疫，「我們一起努力，不分朝野共同來防疫」。

    市府：已加強清消 考慮委託業者捉老鼠

    曾怡芳指出，鄰近的雙北市已有漢他病毒案例，基隆是美食之都，她在五月十二日市政總檢討時，就要求市府提前部署，但除了環保局清水溝，其他市場、夜市周邊等食物來源較多的處所，仍未提出具體防範措施與宣導，防疫動作慢半拍。

    吳驊珈表示，雙北鼠患延燒，建議市府應儘早做好漢他病毒防範工作，質詢才過一週，基隆就爆出漢他病例。防範鼠患應更確實，除了水溝消毒，市場周邊及山上、產業道路等容易被傾倒廢棄物的地點，也應加強清消和宣傳防疫觀念。

    謝國樑指出，這兩個月來環保局加強溝渠清淤，昨天更加大力道清溝、消毒和投藥，前天獲知漢他病毒個案後，立即以最快速度處理後續防疫問題。謝國樑說，環保局清點老鼠藥庫存，今天上午送到區公所，供里長及民眾領取，市府也將採購新藥，預計五月底、六月初送達，並考慮委託業者捕捉老鼠。

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