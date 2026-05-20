政府推三高控制888計畫 拚國人增壽3歲

賴清德指出，政府將推動「三高控制888計畫」，照顧國人健康。（記者蔡政珉攝）

總統賴清德昨出席苗栗縣白沙屯媽祖醫院動工典禮，闡述「健康台灣」願景，強調為給予國人更多健康福祉，上任後便成立「健康台灣推動委員會」，結合醫界與社會各界全力推動國家級健康計畫。國人平均餘命達八十歲，但約一成時間處於不健康狀態期盼改善，並在二〇三二年將國人平均餘命拉高三歲。

賴清德指出，政府推動「三高控制八八八計畫」，目標讓八成三高患者接受治療、八成患者接受健康諮詢，並有八成民眾持續留在醫療體系內穩定控制。

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加碼489億 打造全齡照護

賴總統指出，為落實全齡照護，政府加碼提出五年共四百八十九億元的「健康台灣深耕計畫」，開放醫學中心、區域與地區醫院、基層診所及學術單位申請。該計畫主打「全能醫療」功能，從孕婦、胎兒、嬰幼兒、青壯年一路到老年，針對不同生命階段與區域疾病提供精準照顧。

針對台灣十大死因之首的癌症，賴清德立下關鍵目標：「二〇三〇年癌症標準化死亡率須下降三分之一」。為此，政府已擴大癌症篩檢，今年檢驗已達六百多萬人次，以利早期發現治療；同時引進再生醫療與精準治療，並成立「百億癌症新藥基金」，減輕經濟弱勢族群使用先進藥物的負擔。

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