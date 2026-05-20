520育兒大禮包 推「0到18歲全程支持」

政府將推〇到十八歲支持，育兒假擬放寬至六歲，並規劃相關配套。圖為示意圖。 （埔里鎮公所提供）

更合理規劃婚假、產假、陪產假 政院拚28日拍板

行政院昨舉行「五二〇記者會」，院長卓榮泰表示，政府將推出「〇到十八歲全程支持」，也會把彈性育嬰假升級為育兒假，適用年齡提高至六歲，同時推動育嬰住宅減稅優惠，以及更合理規劃婚假、產假、陪產假，希望能達到照顧陪伴的目的、鼓勵雙親共同參與，整體方案預計廿八日行政院會通過。

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卓揆說，針對生育、養育、教育三階段，由政府提供全面的「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」，達到安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等目標。

卓揆指出，相關規劃已向總統報告，並評估過國家財政能力許可，具體內容尚未經行政院會討論，最快廿八日討論通過後向外界說明。

據了解，賴總統今可望會宣布，現行〇到六歲兒童補助，將擴大到七至十八歲，並結合「兒少TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」協助兒少儲蓄，由政府協助青少年累積第一桶金。

立院國民黨團前天也提出少子化民生政策，包括〇到六歲健保費全額免費、托育補助每半年兩萬元；〇到十五歲每月五千元育兒補助，預算規模大約一年二四一六億元。藍白之前也提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，開戶時政府存入五萬元，之後每年存一萬元，經費四千五百億元。

對此，卓揆說，公共政策不是比較誰的數字多，而是有沒有辦法整體做戰略佈局，提出全盤配套措施。從生育、養育、教育三個階段不同的規劃，用補助、減少負擔的方式，給更多的彈性時間、實質照顧才完整，從當中選幾項做資源挹注，難免會失衡。

八項社福津貼盼7月推行

卓揆表示，國民年金、老農津貼等八項社福津貼，政院已拍板平均調增廿三．五％，希望能在今年七月一日開始推。此外，政府帶頭用政策鼓勵企業加薪，明年最低工資應會破三萬元，也會思考軍公教是否調薪。

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