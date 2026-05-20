疾管署：首爾型漢他病毒致死率低 無人傳人

林詠青醫師說明，首爾型漢他病毒主要引發出血熱併腎症候群。 （記者侯家瑜攝）

國內出現今年第三例漢他病毒病例，疾管署表示，這名四十多歲男子，病毒型別為台灣常見的「首爾型漢他病毒」，致死率相對較低，目前無人傳人案例。民眾應做好防鼠措施，打掃鼠類排泄物時須戴口罩、手套並先消毒。

清鼠防漢他病毒 須戴口罩手套消毒

防疫醫師林詠青表示，該名男子沒有慢性病史，也沒有國內外旅遊史，感染的是台灣常見的首爾型漢他病毒，症狀相對較輕微。他提醒，首爾型主要引發漢他病毒出血熱併腎症候群，典型症狀包括突發高燒、下背痛、四肢無力及腎功能異常，嚴重時甚至可能出現皮膚或黏膜出血。依病程可分為發燒期、低血壓期、寡尿期、多尿期及恢復期，部分重症患者可能出現多重器官衰竭，致死率約一％至十五％。

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至於近期荷蘭郵輪群聚事件的安地斯型漢他病毒，則可能引發「漢他病毒肺症候群」，致死率高達卅五％至五十％，且具有少見的人傳人風險，與目前台灣病例不同。

副署長曾淑慧表示，漢他病毒症候群屬人畜共通傳染病，民眾若吸入遭鼠類糞便、尿液或唾液污染的飛沫、塵土，或接觸受污染物品，甚至被帶病毒的老鼠咬傷，都可能感染。

疾管署持續在全台機場及港口進行鼠類監測，並要求港區加強防鼠措施，包括船隻設置「防鼠盾」，降低境外鼠類進入台灣風險。

曾淑慧提醒，預防漢他病毒最重要原則就是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。家中廚餘及寵物飼料應妥善收納，若打掃時發現鼠類排泄物，務必先保持通風，並戴上口罩及塑膠或橡膠手套，再以「一份漂白水加九份清水」稀釋消毒，靜置五分鐘後再清理，切勿直接掃地或使用吸塵器，以免病毒飛散增加感染風險。

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