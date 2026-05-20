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    首頁 > 生活

    全國第三例》新北男基隆染漢他病毒 北北基警戒

    2026/05/20 05:30 記者賴筱桐、盧賢秀、黃子暘、何玉華／綜合報導
    新北男遭鼠咬確診漢他病毒，市府進行環境清消。（新北市衛生局提供）

    新北男遭鼠咬確診漢他病毒，市府進行環境清消。（新北市衛生局提供）

    匡列接觸者11人無疑似症狀 確診個案治療後出院

    雙北鼠患延燒，繼今年一月及三月分別爆發漢他病例，基隆也出現全國第三例。家住新北市林口區的四十多歲男性，四月七日於基隆工作地打掃時遭老鼠咬傷，五月二日就醫後，經通報採檢確認，匡列接觸者共十一人均無疑似症狀；新北、基隆都加強環境整頓與消毒，鑑於北北基生活圈，北市近期也提高警覺，持續加強防治作為。

    基隆市衛生局長張賢政指出，這名四十多歲男性在基隆工作，四月七日在職場協助清潔時，企圖滅鼠而被老鼠咬傷，咬人的老鼠已捕獲，也進行環境清消。個案五月二日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，先到住家附近診所就醫，但症狀未改善，之後才到醫院看診，醫院警覺性高，五月八日通報、採檢，十八日確認為漢他病毒個案，治療後於昨天出院。

    張賢政表示，已針對該名男子工作職場周邊區域擴大清消，並設置捕鼠籠，也發文提醒各醫院提高警覺。基隆市環保局昨天也到仁二路、愛三路（基隆廟口和夜市周邊）進行清理水桶、清水溝、消毒和投藥，當場還發現有老鼠流竄。

    基隆市長謝國樑說，這起個案不會人傳人，民眾不必恐慌，發現老鼠不要徒手滅鼠，可以打一九九九通報，市府會用最快速的方式處理和消毒。今天上午各區公所開始發放老鼠藥供里長或民眾領取，並考慮委託業者捕捉老鼠。

    外界憂心疫情恐有擴大疑慮，新北市衛生局表示，接獲通報後第一時間啟動疫調、匡列接觸者，並加強個案住家周邊環境清潔與消毒等防治工作。新北市長侯友宜表示，會隨時掌握狀況，讓漢他病毒獲得控制，最近全市正在執行第二次大規模清消，呼籲民眾落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」政策。

    台北市衛生局表示，自一月底發生一例確定病例至今，沒有新增病例，將持續與衛福部保持聯繫，追蹤最新防治進度。北市目前醫療量能充足，也持續透過多元管道加強衛教宣導，提醒民眾及商家落實防鼠「三不政策」，提升市民防疫知能。環保局近期也在全市十二區持續辦理環境整頓及清消作業，持續進行防治工作中。

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