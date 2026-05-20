陳其邁︰新建24小時國際機場 布局高雄未來20年

高雄市長陳其邁重申爭取新建南部24小時國際機場的必要性。圖為現有的高雄機場。（記者洪定宏攝）

高雄市長陳其邁在這次議會總質詢多次重申「全力向中央爭取新建南部廿四小時國際機場」的立場，並將透過機場周邊配套與大林蒲遷村計畫，突破前鎮、小港地區長期發展限制，布局高雄未來廿年的產業發展需求及整體城市機能。

具有必要性 解決南部發展瓶頸

陳其邁指出，基於區域平衡考量、南部產業轉型發展及航空貨運的強烈需求，僅依賴單一桃園國際機場已趨飽和與壅塞。為分散客貨運風險並帶動南部發展，推動南部新建廿四小時國際機場「非常具有必要性」。

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陳其邁指出，從台南沙崙，串聯高雄路竹、湖內，一直到屏東，高雄剛好地處半導體S廊帶的重要樞紐，唯有高雄廿四小時國際機場定案興建，才能解決南部發展瓶頸。

陳其邁表示，一旦獲中央支持定案，將全力啟動周邊配套，包括國際大道的變更及城市機能轉型。由於機場建設案也涉及小港、前鎮地區未來數十年的發展，市府會積極請中央加速評估。

不過，民航局在今年四月廿九日送交立法院交通委員會的資料強調，南星計畫區外海填海造陸新建機場，將面臨與鄰近機場空域、軍方限航區衝突，須考量與既有機場整併，涉及空域航管、國防戰備體系調整等各議題。

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