高捷紫線跨越5區 串聯半導體S廊帶

高雄捷運紫線規劃圖

可行性修正報告送交通部審議 25.35公里規劃23站

高雄捷運路網四線齊發後，下一條「紫線」可行性修正報告已送交通部審議；高雄市長陳其邁指出，如果一切順利，預計今年九月同步辦理綜合規劃、環境影響評估。

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陳其邁上任後全力推動捷運路網四線齊發，包含已全線通車的環狀輕軌，施工中預計二〇三一年完工通車的岡山路竹延伸線，及預定二〇三四年通車的小港林園線與黃線；其中小港林園線一階RL1至RL3站預計二〇三〇年先通車，黃線Y1至Y5路段預計二〇三二年先通車。

預計9月辦理綜合規劃、環評

捷運局說明，捷運紫線南端銜接黃線Y9站，往北經民族路到高鐵左營站，再沿軍校路、右昌街到大學南路（高雄大學），再轉東接高捷紅線青埔站，串聯高科大、義大醫院、樹德科大。

紫線原規劃總長約卅六公里，可行性研究路段則為廿五．三五公里，規劃廿三站（七地下、十六高架），跨越三民、左營、楠梓、橋頭、燕巢等五個行政區。

沿途串聯半導體S廊帶產業園區，包括楠梓園區及橋頭園區，及高醫、文藻、高大、高科大、義大、樹德等大專院校，及高醫、高雄榮總、義大醫院等醫學中心，還有高雄國家體育館。

市議員陳麗珍與鄭孟洳前天、昨天陸續關切紫線進度，捷運局長吳嘉昌答詢表示，市府二〇二四年九月將可行性研究送交通部，目前正等待交通部審查委員會安排審議，目標是在今年底前取得可行性研究核定。

市長陳其邁昨更明確指出，紫線可行性修正報告日前已送交通部審議，如果順利，預計今年九月可開始同步辦理綜合規劃、環境影響評估、都市計畫變更等程序。

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